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Тедди Атлас похвалил Бетербиева: «Тело и рефлексы могут становиться хуже, но сила и характер — вечны»

Давид Хачатрян
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Известный тренер и аналитик Тедди Атлас высоко оценил выступление чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) в бою с Энтони Ярдом (22-3).

«Тело и рефлексы могут становиться хуже, но сила и характер — вечны. По правде говоря, Бетербиев сломил Ярда и физически, и ментально. Уважение обоим бойцам. Более подробно разберу этот бой на своем подкасте. Заодно расскажу вам, кто победит, — Бивол или Бетербиев. И вот небольшая подсказка: его имя начинается на букву Б», — написал Атлас в соцсетях.

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
Тедди Атлас
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