Тренер Гассиева: «Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика»

Тренер российского супертяжеловеса Мурата Гассиева — Виталий Сланов — в интервью «СЭ» оценил шансы своего подопечного в потенциальном бою с Александром Усиком.

В субботу Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в супертяжелом весе. Усик и Гассиев встречались в июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии, и тогда украинец победил единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После того боя оба боксера перешли в супертяжелый вес.

«Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика, — сказал Сланов. — Но я надеюсь, этот бой когда-нибудь состоится. Это будет хороший бой. Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьет он сильнее, чем Джошуа. Все покажет ринг. Главное, чтобы Мурат был в порядке, подошел к бою без травм. Перед финалом Суперсерии было много моментов. Была травма, вес тяжело, проблемно уходил. Были проблемы в подготовке. В любом случае — Усик тогда стал чемпионом, доминировал. Будем надеяться, что их второй бой состоится и будет более конкурентным».