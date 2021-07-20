Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против немца Михаэля Валлиша.

«Это бокс, и это тяжелый вес. Если на это рассчитывать, то все может плачевно закончиться, — сказал Сланов «СЭ». — Надо рассчитывать на все раунды, а там уже все будет зависеть от ситуации на ринге. Чем удивит? Посмотрим. Ринг все покажет».

Бой Гассиев — Валлиш пройдет 22 июля в Москве. На счету Гассиева 27 побед и 1 поражение. У немца — 22 победы, 4 поражения. Поединок в супертяжелом весе покажет канал РЕН ТВ.