Тренер Гассиева назвал возможную дату следующего поединка
01:59
Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, рассказал, когда может состояться его следующий бой. Ранее Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде.
«В боксе бывает всякое, — сказал Сланов. — Хотелось бы, чтобы Мурат хотя бы несколько раундов продышался, почувствовал ринг, но бокс непредсказуем. У Мурата было тяжелое восстановление, и сейчас уровень соперников будет только расти, да и сам Гассиев будет уже в другой форме.
Дата следующего боя Мурата зависят от Умара Назаровича Кремлева, промоутеров, менеджеров, но думаю, для него было бы идеальным провести следующий поединок через три месяца. Соперников мы не выбираем".
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