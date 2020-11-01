Тренер Гассиева назвал возможную дату следующего поединка

Виталий Сланов, тренер российского боксера Мурата Гассиева, рассказал, когда может состояться его следующий бой. Ранее Гассиев на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» нокаутировал албанца Нури Сефери в первом раунде.

«В боксе бывает всякое, — сказал Сланов. — Хотелось бы, чтобы Мурат хотя бы несколько раундов продышался, почувствовал ринг, но бокс непредсказуем. У Мурата было тяжелое восстановление, и сейчас уровень соперников будет только расти, да и сам Гассиев будет уже в другой форме.

Дата следующего боя Мурата зависят от Умара Назаровича Кремлева, промоутеров, менеджеров, но думаю, для него было бы идеальным провести следующий поединок через три месяца. Соперников мы не выбираем".