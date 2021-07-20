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Тренер Гассиева: «Надеемся в ближайшие два года выйти на чемпионские бои»

18:52
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов отметил, что пиковая форма подопечного еще впереди.

«В этом бою мы еще не на пике. В 27 лет некоторые тяжеловесы только начинают свой путь, а Мурат уже на хороших позициях, — сказал Сланов «СЭ». — С божьей помощью будем надеяться, чтобы в ближайшие два года выйти на чемпионские бои».

Гассиев в следующем бою, который состоится 22 июля в Москве, встретится с немцем Михаэлем Валлишем. Поединок покажет канал РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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