Тренер Гассиева: «Надеемся в ближайшие два года выйти на чемпионские бои»

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Виталий Сланов отметил, что пиковая форма подопечного еще впереди.

«В этом бою мы еще не на пике. В 27 лет некоторые тяжеловесы только начинают свой путь, а Мурат уже на хороших позициях, — сказал Сланов «СЭ». — С божьей помощью будем надеяться, чтобы в ближайшие два года выйти на чемпионские бои».

Гассиев в следующем бою, который состоится 22 июля в Москве, встретится с немцем Михаэлем Валлишем. Поединок покажет канал РЕН ТВ.