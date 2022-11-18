Тренер Бивола: «Впечатление, что Головкин вышел на бой с Канело не пропустить лишних ударов»

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился мнением о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Честно говоря, я не видел особого стремления у Гены выиграть этот бой. Может, это мое субъективное мнение, но такое впечатление, что он вышел не пропустить лишних ударов. Без риска двигался, защищался. Там, где была стопроцентная возможность, он что-то пытался сделать, достать. Поэтому такого желания выиграть с его стороны я не увидел», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей в третьем поединке.