Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 18:00

Тренер Бивола: «Впечатление, что Головкин вышел на бой с Канело не пропустить лишних ударов»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Геннадий Головкин и Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов поделился мнением о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Честно говоря, я не видел особого стремления у Гены выиграть этот бой. Может, это мое субъективное мнение, но такое впечатление, что он вышел не пропустить лишних ударов. Без риска двигался, защищался. Там, где была стопроцентная возможность, он что-то пытался сделать, достать. Поэтому такого желания выиграть с его стороны я не увидел», — сказал Машьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей в третьем поединке.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Александр Головин
Сауль Альварес
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Бивола: «Джошуа надо перестать заниматься этой качкой ненужной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости