Тренер Джошуа — о бое ученика с Фьюри: «Тайсон может заработать свои полмиллиарда долларов»
Тренер Джошуа рассказал о потенциальном бое с Фьюри
Новый тренер британца Энтони Джошуа Роберт Гарсиа порассуждал на тему возможного противостояния своего подопечного против Тайсона Фьюри.
Ранее Фьюри заявил, что будет готов вернуться в бокс ради проведения боя с победителем пары Энтони Джошуа — Александр Усик за полмиллиарда долларов.
«Перед нами непростая задача в лице боксера Александра Усика, — сказал Гарсиа ютуб-каналу iFL TV. — Мы не должны недооценивать его. А так, конечно же, в перспективе получился бы громкий бой между Джошуа и Фьюри. Особенно в Британии. Так что Фьюри может заработать свои полмиллиарда долларов».
Бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей.
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