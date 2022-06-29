Новый тренер британца Энтони Джошуа Роберт Гарсиа порассуждал на тему возможного противостояния своего подопечного против Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри заявил, что будет готов вернуться в бокс ради проведения боя с победителем пары Энтони Джошуа — Александр Усик за полмиллиарда долларов.

«Перед нами непростая задача в лице боксера Александра Усика, — сказал Гарсиа ютуб-каналу iFL TV. — Мы не должны недооценивать его. А так, конечно же, в перспективе получился бы громкий бой между Джошуа и Фьюри. Особенно в Британии. Так что Фьюри может заработать свои полмиллиарда долларов».

Бой между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей.