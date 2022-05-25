Тренер Бивола рассказал, что арена в Лас-Вегасе отказывалась проводить бой россиянина с Альваресом

Советский и российский тренер по боксу, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) Геннадий Машьянов рассказал, что «Т-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе отказывалась проводить бой между россиянином и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Т-Мобайл Арена», где мы боксировали, вообще была настроена не проводить этот бой, — сказал Машьянов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Был период, что стали искать другую арену. Но потом все же адвокаты плотно включились в работу и поставили арену перед фактом, что они занимаются дискриминацией, что их будут судить за этой, что на них будут накладывать штрафы — на арену. И она согласилась провести это мероприятие".

Также Машьянов подтвердил, что команде Бивола было запрещено выходить под российским флагом.

«То, что Дмитрий выйдет без российского флага, оговаривалось перед боем, — отметил Машьянов. — Там грозили санкции и все остальное, и вообще российским боксерам запрещено боксировать на американском ринге, за исключением двух человек — Бетербиева и Димы, потому что они чемпионы мира. Когда перед боем подписывался дополнительный контракт, там еще раз обозначалось, что ни команда, ни Дима не имеют права на российскую символику, знаки отличия, связанные с Россией, что все это будет расцениваться как провокация, бой могут отметить или наложить большие штрафы. Штрафы такие, что не стоит даже на ринг выходить, если будут штрафовать. Вот такая ситуация была».

7 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).