Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 11:35

Тренер Бивола назвал двух наиболее вероятных соперников россиянина для следующего боя

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Геннадий Машьянов, чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола назвал наиболее вероятных соперников россиянина в ближайшее время.

«Следующий соперник Бивола? Не знаю. Как DAZN будет на это смотреть. Сейчас им наиболее интересен реванш с Саулем Альваресом. На втором месте промежуточный бой: Рамирес или кто-то, кого там предложат», — цитирует Metaratings Машьянова.

У 31-летнего Бивола 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

7 мая 2022 года россиянин победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей. После боя оба спортсмена выразили заинтересованность в реванше.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-bivola-nazval-dvux-samyx-veroyatnyx-sopernikov-dmitriya-dlya-sleduyushhego-boya-41050/
Бокс
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Бивола объяснил, почему бой Дмитрия против Бетербиева маловероятен
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости