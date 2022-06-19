Тренер Бивола назвал двух наиболее вероятных соперников россиянина для следующего боя

Геннадий Машьянов, чемпиона в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола назвал наиболее вероятных соперников россиянина в ближайшее время.

«Следующий соперник Бивола? Не знаю. Как DAZN будет на это смотреть. Сейчас им наиболее интересен реванш с Саулем Альваресом. На втором месте промежуточный бой: Рамирес или кто-то, кого там предложат», — цитирует Metaratings Машьянова.

У 31-летнего Бивола 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

7 мая 2022 года россиянин победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей. После боя оба спортсмена выразили заинтересованность в реванше.