Тренер Бетербиева: «У Артура нет никакого спада. Все идет хорошо»

Главный тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) Марк Рамзи заявил, что боксер будет выступать до тех пор, пока не почувствует спад.

«На данный момент в спортзале нет никакого спада. Его метаболизм и работоспособность ничуть не изменились. Пока все идет хорошо, мы будем продолжать двигаться вперед», — сказал Рамзи BoxingScene.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1)? 19 августа в Квебеке, Канада.