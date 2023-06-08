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Сегодня, 15:30

Тренер Бетербиева: «У Артура нет никакого спада. Все идет хорошо»

Давид Хачатрян
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Главный тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) Марк Рамзи заявил, что боксер будет выступать до тех пор, пока не почувствует спад.

«На данный момент в спортзале нет никакого спада. Его метаболизм и работоспособность ничуть не изменились. Пока все идет хорошо, мы будем продолжать двигаться вперед», — сказал Рамзи BoxingScene.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1)? 19 августа в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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