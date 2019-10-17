Тренер Бетербиева: «Мы сразу согласились на объединительный бой с Гвоздиком»

Марк Рэмсэй, тренер российского боксера полутяжелого веса Артура Бетербиева — о поединке с украинцем Александром Гвоздиком.

— Я не буду распространяться о тактике на бой, но перед большим поединком важно, чтобы для тебя ничего не стало сюрпризом, — цитирует тренера Boxing Scene. — К этому мы готовились в зале с технической и тактической точки зрения, а также во всех аспектах бокса — скорость, сила. Мы все покажем на ринге. Мы спрашивали у менеджеров, сможем ли мы сразу получить объединительный бой. Этого хотел как Артур, так и я. Не знаю, что происходило за кулисами, но договориться о поединке не было очень сложно. Мы сразу же согласились.

Бой состоится в ночь с 18-го на 19 октября в Филадельфии. На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Гвоздик — чемпион WBC, Бетербиев является обладателем пояса IBF .