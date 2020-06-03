Трехлетнйи сын Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа

Тайсон Фьюри-младший, сын чемпиона мира по боксу по версии WBC, пообещал отправить в нокаут обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Сын 31-летнего британца присоединился к одной из его тренировок, сообщает talkSPORT.

— Кто чемпион? — спросила сына Пэрис Фьюри.

— Я, — ответил ребенок.

— А кого бы ты победил? — уточнила мать.

— Джошуа, — заявил сын.

— Вперед, мой мальчик. Что бы ты с ним сделал? Что бы ты сделал с Джошуа? — спросил Тайсон Фьюри.

— Отправил бы в нокаут, — сообщил 3-летний мальчик.

— Да, легко. Это уверенность, которую вы должны внушать бойцам. В его возрасте я тоже был уверен, что отправлю соперников в нокаут. Ему всего три года, а он уже чемпион, — сказал Фьюри.

Ранее Команды Фьюри и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке.