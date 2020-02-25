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Трамп поделился впечатлениями от боя Фьюри и Уайлдера

14:08
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

— Это был отличный бой. Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это, — заявил Трамп.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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