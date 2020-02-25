Трамп поделился впечатлениями от боя Фьюри и Уайлдера
Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером.
— Это был отличный бой. Вы смотрели? Вам понравился этот поединок? Это был отличный бой, два великих бойца. Это было действительно очень захватывающе. Может быть, мы должны пригласить их в Белый дом. Я думаю, что мы сделаем это, — заявил Трамп.
Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.
34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.
Trump inviting @Tyson_Fury to the White House! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq— Michael Heaver (@Michael_Heaver) February 24, 2020