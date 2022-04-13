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Тони Харрисон: «В боксе Цзю очень много провалов»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в первом среднем весе Тони Харрисон (29-3) заявил, что он намерен добиваться боя с Тимом Цзю (21-0) у него на родине.

«Цзю хорошо выступил с Гоше, — сказал американец в интервью YouTube-каналу FightHype. — Однако в его боксе очень много провалов. Не думаю, что он поднимется в весе и станет чемпионом. Я бы хотел подраться с ним в Австралии. Если меня устроит контракт, я с удовольствием сразился бы с ним в Австралии. Я хочу встретиться с Цзю там. Этот поединок всегда был мне интересен, и я бы хотел подраться с ним в его родном городе».

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей. Харрисон следующий поединок проведет против Серхио Гарсии (33-2) 10 апреля в Лос-Анджелесе.

Тим Цзю
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