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Сегодня, 09:28

Тони Белью назвал лучшего боксера-панчера в легких весах со времен Насима Хамеда

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью (30-3) считает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) — сильнейший на данный момент панчер в легких дивизионах.

«Мне нравится Джервонта Дэвис, этот парень — настоящий монстр. Я считаю, он самый сильный панчер со времен Насима Хамеда. Я больше не видел парня с такой же силой удара. Этот парень нокаутирует людей. Он убийца», — сказал Белью iFL TV.

Райан Гарсия (23-0) и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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