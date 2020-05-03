«Тогда я узнал, что мне пора завязывать с боксом». Валуев рассказал, по какой причине благодарен Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» рассказал, почему его бой с Виталием Кличко так и не состоялся.

— В 2010 году активно обсуждался ваш бой с Виталием Кличко, который в итоге не состоялся. Вы хотели этого боя или изначально знали, что его не будет? — вопрос Валуеву.

— Я к этому бою даже готовился. Как только появилась идея этого боя, я поехал сразу в зал. Я понимал, что потребуется время на переговоры. Но когда обе стороны бьют по рукам и подписывают контракт, в этот момент уже нужно находиться на определенной стадии подготовки. Потому что потом останется мало времени до выхода в ринг. В первый раз мы не смогли договориться, и Виталий выбрал себе другого соперника. У него был запасной вариант, я это знал. Видимо, те условия устроили того боксера (Альберта Сосновского. — Прим. «СЭ»), а у нас бой не состоялся.

— А потом уже вмешались ваши проблемы со здоровьем?

— Потом разговоры продолжились, но условия контракта не претерпели изменений. И я понял, что если так и буду ждать, то просто буду терять время. И тут — да, уж не знаю на счастье или на беду, я решил углубленно заняться здоровьем, сделал снимки, и узнал, что мне пора завязывать с боксом. Получается, что я Виталию за это должен быть не то, чтобы обязан, но хотя бы благодарен. (Михаил Потапов)

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