Украинский боксер Александр Усик отметил, что продолжает общаться со своими друзьями и знакомыми в России.

— У меня очень много знакомых и друзей в России, я продолжаю с ними общаться, — рассказал Усик в интервью Елене Бондаренко на Youtube-канале Эхо Киева. — Они не виноваты в том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день общаются, а мы друг друга обзываем. Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос.

А то, что происходит, это просто жестянка. Пройдет большое количество времени, мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли такое допустить?»