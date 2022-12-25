Титульный бой Тима Цзю перенесен из-за того, что его соперник сломал руку

Поединок австралийского боксера российского происхождения Тима Цзю (21-0) против американца Джермелла Чарло (35-1) за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе перенесен, сообщает DAZN.

32-летний Чарло сломал руку во время очередной тренировки. Сроки восстановления боксера на данный момент неизвестны, как и новая дата боя.

Тим Цзю и Джермелл Чарло должны были подраться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе (США).

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.