Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO

Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у британца Джона Маккаллума техническим нокаутом во втором раунде.

На счету 29-летнего Тищенко теперь восемь побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. Боксер занимает седьмое место в рейтинге WBO.

32-летний Маккаллум потерпел второе поражение при 12 победах (ни одного нокаутом).