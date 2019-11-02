Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO в весовой категории до 90,71 кг.

Как информирует ТАСС, в 10-раундовом поединке в Екатеринбурге 28-летний россиянин выиграл у Исы Акбербаева техническим нокаутом в шестом раунде. 35-летний казахстанец отказался от продолжения боя после окончания шестого раунда.

Тищенко впервые защитил пояс, который завоевал в июне этого года благодаря победе над Абрахамом Табулом из Ганы техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Тищенко теперь шесть побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг.

35-летний Акбербаев потерпел первое поражение при 20 победах (15 нокаутом). Казахстанец выступал на родине, в России, Германии и США, предыдущий поединок провел почти два года назад.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в весе до 57,15 кг, победив соотечественника Евгения Чупракова техническим нокаутом в третьем раунде. В послужном списке 23-летнего Урванова теперь 17 побед (9 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, у 29-летнего Чупракова — 21 победа (11 нокаутом), 2 поражения. Чупраков провел второй поединок после поражения от японца Масаюки Ито в поединке за титул чемпиона мира WBO техническим нокаутом в седьмом раунде в декабре прошлого года.