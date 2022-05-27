Тищенко победил в дебютном бою в профессиональном боксе

Алексей Тищенко в рамках вечера бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Омске единогласным решением судей победил Нехомару Сермено из Венесуэлы — 40-36, 40-36, 40-36. Для 37-летнего россиянина этот бой стал дебютным в профессиональном боксе.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Тищенко (73-8) завершил любительскую карьеру в 2011 году из-за проблем со здоровьем.

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