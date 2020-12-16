Тищенко хочет увидеть бой Тима Цзю в Америке

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» победу Тима Цзю в бою за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе против новозеландца Боуинна Моргана.

— Молодец Цзю! Конечно, интересно увидеть его в Америке, там проходят основные бои с лучшими боксерами. Надо ехать туда, чтобы заработать, там хорошие денежные призовые. Можно и свое имя больше раскрутить, чтобы тебя знали, видели и заметили.

Австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде. Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.

(Анастасия Пастернак)