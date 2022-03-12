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Сегодня, 22:04

Тимур Мусаев рассказал о подготовке к бою с Фаридом Ядуллаевым

Иван Шитик
Корреспондент

Боец Тимур Мусаев провел тренировку перед предстоящим поединком с Фаридом Ядуллаевым, который 18 марта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Сейчас самое главное — в хорошей форме подвестись к бою, и заряженным выйти. Чуть-чуть вес подогнать осталось.

Ну, хайпуется человек, хочет хайпа. Я считаю это неправильным. Я высказал свою позицию, он вызвал меня на бой. Ну, проверим", — сказал боец.

Напомним, что Мусаев и Ядуллаев сразятся по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Также зрители РЕН ТВ в прямом эфире увидят поединок Эдгара Гукасяна против Зелимхана Пулеметчика.

Источник: https://ren.tv/news/sport/950198-musaev-rasskazal-chego-stoit-zhdat-ot-ego-poedinka-s-iadullaevym
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