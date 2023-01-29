Тимоти Брэдли: «Бивол победит Бетербиева. В этом нет никаких сомнений»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) выразил уверенность, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Бивол победит, в этом нет сомнений, — сказал Брэдли ESPN. — Видели, сколько Бетербиев нанес комбинаций в бою с Ярдом? Но Бивол может это делать на протяжении всего боя и не останавливаться.

Если они подерутся, то не удивляетесь, если Бивол будет прессинговать Бетербиева. Если Ярд смог это сделать, то Бивол тем более. В этом нет никаких сомнений.

Говорю вам — Бивол станет абсолютным чемпионом мира в этом году. Это мой большой прогноз на 2023 год».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде в субботу, 28 января, на лондонском стадионе «Уэмбли».