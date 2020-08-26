Известный российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу Тима Цзю над Джеффом Хорном.

— Не понял, как соперник Цзю мог победить Мэнни Пакиао, — заявил он «СЭ». — Не думал, что Джефф Хорн будет настолько не готов технически. Тим доминировал в каждом раунде. С первых секунд было видно, что это боксеры разного уровня. У Цзю-младшего манера ведения боя очень похожа на отца. Правый прямой он бьет один в один, как Костя. Это очень радует. Видно, что Тим очень умный и воспитанный парень. Приятно, что он подчеркнул, что любит и Россию, и Австралию, что готов выступать за обе страны. Он хочет быть не сыном известного папы, а самостоятельной боевой единицей, чемпионом мира — это похвально. (Севастиан Терлецкий)