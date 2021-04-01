Тим Цзю заявил, что хочет добиться мирового признания

Чемпион WBO в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю отметил, что хочет добиться мирового признания.

Накануне 26-летний боксе защитил свой пояс, победив ирландца Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде.

«Мы не торопимся с боем за титул чемпиона, но я знаю, что могу побороться с действительно большими парнями, — цитирует Цзю fightnews.com. — Джермаллу Чарло потребовалось семь раундов, чтобы остановить Хогана. Я сделал это за пять. Я хочу международных боев и добиться мирового признания. Хочу поединков с большими именами. Пока я не удовлетворен.

Мой отец был неоспоримым чемпионом 10 лет. Что я сделал? Дайте мне несколько лет. У меня еще большой путь. Я говорил с папой сегодня. Он был счастлив. Он был на российском телевидении. Могу сказать. что он был счастлив".

Менеджер Цзю Глен Дженнингс отметил, что скоро боксер выйдет на мировую арену. «Следующий этап для нас — показать его стиль американскому рынку», — отметил он.

Напомним, что теперь Цзю может встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

26-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю. В профессиональном боксе он одержал 18 побед в 18 боях, 14 из которых — нокаутами.