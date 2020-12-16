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Тим Цзю: видео нокаута и речи после боя с Морганом

15:17
Тим Цзю. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
Тим Цзю. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»
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Австралийский боксер российского происхождения, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим Цзю одержал победу над новозеландцем Бовином Морганом в поединке за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе.

26-летний боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Он остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года. На счету Цзю-младшего 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений.

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