Тим Цзю: видео нокаута и речи после боя с Морганом

Австралийский боксер российского происхождения, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, Тим Цзю одержал победу над новозеландцем Бовином Морганом в поединке за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе.

Качнул с правой, отправил в нокаут, а потом передал привет бате на русском ?



Младший Цзю эффектно защитил титул WBO Global. Так держать, Тимоха ? pic.twitter.com/RlgQUED6h9 — Матч ТВ (@MatchTV) December 16, 2020

26-летний боксер нокаутировал соперника в первом раунде. Он остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года. На счету Цзю-младшего 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений.