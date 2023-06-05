Тим Цзю: «Предстоящий бой — самый сложный в карьере»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (22-0) уверен, что поединок с мексиканцем Карлосом Окампо (34-2) будет сложнее, чем его прошлые бои.

«Я боец. Моя работа — драться. Я не буду сидеть на диване и ждать, пока рука [Джермелла] Чарло окрепнет. Я хочу драться, — приводит слова Цзю BoxingScene — Фанаты заслуживают боев... Бой с Чарло в процессе разработки, но я не недооцениваю Окампо. Передо мной стоит сложная задача.

Технически этот бой будет намного сложнее, чем мои предыдущие поединки. Мексиканский стиль заставит меня применить что-то новое, и я предполагаю, что будет тяжело. Несмотря на то, что я австралиец и живу на другой стороне земного шара, я в третий раз выступаю в качестве хедлайнера боя на Showtime. Разве кто-то еще так умеет? Все знают, что я иду за победой».

Цзю подерется с Окампо 18 июня в Австралии.

Цзю в прошлом бою нокаутировал Тони Харрисона (29-4) в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе. Бой состоялся 12 марта в Сиднее, Австралия.

Окампо прошлый бой проиграл Себастьяну Фундоре (20-1) единогласным решением судей (111-117, 110-118, 109-119). Бой состоялся 8 октября 2022-го в Карсоне, США.