Тим Цзю — Тони Харрисон: прогноз на бой — кто победит и как закончится поединок

В ночь на 12 марта в Сиднее (Австралия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между австралийцем российского происхождения Тимом Цзю и американцем Тони Харрисоном.

Ориентировочное время начала поединка — в 6.00 по московскому времени.

Мнение аналитиков о бое Цзю — Харрисон

Букмекеры считают Тима Цзю серьезным фаворитом в поединке с Харрисоном. На победу сына Кости Цзю предлагается коэффициент 1,32, а на успех американца — 3,55. Что касается продолжительности поединка, здесь аналитики не смогли дать однозначные котировки. Если бой продлится дольше 10,5 раунда, сыграет ставка с кэфом 1,80. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 1,90.

Мнение фанатов о бое Цзю с Харрисоном

«Это будет первое поражение Цзю», — написал пользователь hant64.

«Можно сказать, что это самый сложный соперник на данном этапе. У его отца тоже было много таких, кто превосходил и в росте, и в риче, но Костя перемалывал их», — вспомнил юзер Leonid_Safonov.

«До 7-го раунда очкарик не дотянет, несмотря на свой рост и габариты», — уверен Арсик Юзбашьян.

«По мне — так Дзю аутсайдер в этом бою», — полагает imur1987008.

«Похоже, Тим пролетит», — сообщил IgorMttech.

Мнение боксера Эррола Спенса о бое Цзю — Харрисон

«Ставлю десятку [тысяч долларов], что Тони Харрисон устроит апсет», — написал Спенс в Twitter.

Бой Тим Цзю — Тони Харрисоно можно будет посмотреть в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале, канале «Матч Боец» и на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.