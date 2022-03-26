В ночь с 26 на 27 марта пройдет бой Тим Цзю — Террелл Гуше

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory в Миннеаполисе, США состоится боксерский вечер. В главном бою встретятся Тим Цзю (20-0, 15 KOs) и Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs). Начало — в 4:00 мск, Цзю и Гуше выйдут в ринг не раньше 07:00.

Прямую трансляцию боя можно будет смотреть на телеканале Showtime.

17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.