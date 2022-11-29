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Тим Цзю — о бое с Чарло: «Я иду на охоту»

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что готов стать абсолютным чемпионом мира.

«Нельзя отрицать, что передо мной стоит большая задача. Но я не новичок, — подчеркнул Цзю в интервью WA Today. — Я принимаю любой вызов, и этот — самый большой. Да, я немного нервничаю. Но я понимаю, что-либо ты убьешь, либо тебя убьют. Я иду на охоту.
Основная подготовка к бою прошла в Австралии. Я съездил в Таиланд, привел свои кондиции в порядок. Теперь осталось разработать геймплан, поработать над навыками и просто повысить свой уровень. Пока я ничего не добился, ведь на моей талии нет четырех поясов».

Цзю подерется с Джермеллом Чарло (35-1) 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Бокс
Тим Цзю
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