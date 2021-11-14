Тим Цзю провел открытую тренировку перед боем с Инуэ

Австралийский боксер Тим Цзю провел открытую тренировку перед боем с японцем Такеши Инуэ.

«Открытая тренировка. Спасибо всем за поддержку», — написал Цзю в Instagram, опубликовав фотографию с тренировки.

Бой Цзю — Инуэ состоится 17 ноября в австралийском Голд-Косте.

На счету 26-летнего Цзю 19 побед (15 нокаутом) в 19 поединках. У 31-летнего Инуэ 17 побед (1 нокаутом) и 1 поражение.