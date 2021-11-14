Тим Цзю провел открытую тренировку перед боем с Инуэ
10:48
Австралийский боксер Тим Цзю провел открытую тренировку перед боем с японцем Такеши Инуэ.
«Открытая тренировка. Спасибо всем за поддержку», — написал Цзю в Instagram, опубликовав фотографию с тренировки.
Бой Цзю — Инуэ состоится 17 ноября в австралийском Голд-Косте.
На счету 26-летнего Цзю 19 побед (15 нокаутом) в 19 поединках. У 31-летнего Инуэ 17 побед (1 нокаутом) и 1 поражение.
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