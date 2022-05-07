Тим Цзю перенес операцию на обеих руках

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю перенес операцию на обеих руках.

«Последние несколько поединков Тим провел с больными руками, так что мы воспользовались промежутком между боями, который у нас есть, чтобы решить эту проблему. Мы провели корректирующую операцию, чтобы точно знать, что руки Тима будут готовы к поединку за титул», — приводит BoxingScene слова Глена Дженнингса, менеджера боксера.

Ожидается, что следующим соперником Цзю станет победитель боя между Брайаном Кастаньо и Джермеллом Чарло, который пройдет 14 мая.

На счету 27-летнего Цзю 21 победа в 21 поединке в профессиональном боксе.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.