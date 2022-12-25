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Сегодня, 11:17

Тим Цзю отреагировал на перенос боя с Чарло: «Я очень разочарован»

Давид Хачатрян
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Тим Цзю.
Фото Getty Images

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) сообщил, что готов подраться со следующим претендентом на пояс.

«Я очень разочарован. Я чувствовал, что все звезды сошлись, чтобы я стал абсолютным чемпионом мира, но мы идем дальше. Я готов встретиться со следующим обязательным претендентом. Я вернусь за Чарло, как только он будет готов», — приводит слова Цзю Boxing Scene.

Джермелл Чарло (35-1) получил перелом руки, его бой с Цзю отложен. Поединок должен был состояться 28 января 2023 года в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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