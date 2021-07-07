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Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка в третьем раунде и защитил титул чемпиона WBO Global

15:00
Тим Цзю. Фото Instagram
Тим Цзю. Фото Instagram
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Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу нокаутом над соотечественником Стивом Спарком в поединке, который прошел в Ньюкасле (Австралия) в среду.

Цзю-младший нокаутировал соперника в третьем раунде. Перед этим он отправил в нокдаун Спарка.

Благодаря этой победе Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Тима 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.

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