Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка в третьем раунде и защитил титул чемпиона WBO Global
15:00
Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу нокаутом над соотечественником Стивом Спарком в поединке, который прошел в Ньюкасле (Австралия) в среду.
Цзю-младший нокаутировал соперника в третьем раунде. Перед этим он отправил в нокдаун Спарка.
Благодаря этой победе Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.
26-летний Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Тима 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.
Tim Tszyu Floors Stevie Spark Twice, Scores Third Round Stoppage in Newcastle https://t.co/7ellecK24v pic.twitter.com/SRlWEWLNR2— BoxingScene.com (@boxingscene) July 7, 2021
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