Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка в третьем раунде и защитил титул чемпиона WBO Global

Австралийский боксер Тим Цзю одержал победу нокаутом над соотечественником Стивом Спарком в поединке, который прошел в Ньюкасле (Австралия) в среду.

Цзю-младший нокаутировал соперника в третьем раунде. Перед этим он отправил в нокдаун Спарка.

Благодаря этой победе Тим Цзю защитил титул чемпиона WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На счету Тима 19 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения.