Тим Цзю намерен победить обоих братьев Чарло

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) сообщил, что сперва разберется с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1), а затем с его братом-близнецом, чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0).

«Возможно, чуть позже я доберусь до его старшего брата, — сказал Цзю в интервью The Sun-Herald. — Есть только один Чарло [Джермалл], а этот [Джермелл] называет себя «Близнец-Чарло». Но он дерьмовая версия. Да, он добился большего, чем его брат, став абсолютным чемпионом мира. Они оба одинаковые, у них одинаковые физические данные. Один просто немного побольше, вот и все. Но сейчас я сфокусирован исключительно на младшем Чарло. Стану ли я первым, кто побьет двух братьев Чарло? Это было бы круто. Почему нет?»

Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.