Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Тим Цзю — Косте по ТВ: «Папа, как тебе? Все нормально?»

14:26
Тим Цзю. Фото Instagram
Тим Цзю. Фото Instagram
Теги:

Австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю после победы нокаутом в первом раунде в бою за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе против новозеландца Боуинна Моргана обратился к отцу, известному в прошлом боксеру Косте Цзю. Поединок прошел в Сиднее, а отец смотрел его в Москве.

«Да, я знаю, что в России многие смотрят мои бои, болеют за меня», — сказал Тим Цзю после боя на ринге, перед этим заявив о намерении завоевать титул и привезти в Австралию и поблагодарив также своих российских болельщиков.

Еще одну фразу в телекамеру он произнес по-русски: «Папа, как тебе? Все нормально?»

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир