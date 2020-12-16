Австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю после победы нокаутом в первом раунде в бою за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе против новозеландца Боуинна Моргана обратился к отцу, известному в прошлом боксеру Косте Цзю. Поединок прошел в Сиднее, а отец смотрел его в Москве.

«Да, я знаю, что в России многие смотрят мои бои, болеют за меня», — сказал Тим Цзю после боя на ринге, перед этим заявив о намерении завоевать титул и привезти в Австралию и поблагодарив также своих российских болельщиков.

Еще одну фразу в телекамеру он произнес по-русски: «Папа, как тебе? Все нормально?»

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.