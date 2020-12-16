Тим Цзю: «Хочу привезти титул в Австралию, она заслужила»

Австралийский боксер с российскими корнями Тим Цзю после победы нокаутом в первом раунде в бою за чемпионский пояс WBO Global в первом среднем весе против новозеландца Боуинна Моргана рассказал о своей мечте.

«Я очень долго готовился, много времени провел в зале, и сегодня такой результат. Хотелось ли победить так рано? Морган — крутой боксер со стальными яйцами, то, что он вышел сегодня в ринг уже заслуживает уважения. Дальше я хочу привезти чемпионский титул в Австралию, она этого заслужила», — сказал Тим Цзю в интервью на ринге, также передав привет российским фанатам.

26-летний Тим Цзю — обладатель двух региональных титулов, сын легенды бокса Кости Цзю. Его рекорд на профессиональном ринге — 17 побед (13 — нокаутом) и 0 поражений. Боксер остается непобедимым с момента дебюта 17 декабря 2016 года.