В среду, 26 августа, в Таунсвилле (Австралия) состоится отложенный из-за пандемии поединок в первом среднем весе между Тимом Цзю и Джеффом Хорном. Наблюдать за прямой трансляцией поединка можно в эфире каналов Матч БОЕЦ и МАТЧ ТВ, а также на сайте. Начало — 11:55.

Бой пройдет на стадионе «Queensland Country Bank Stadium». Из-за ограничений арена может разместить лишь около 16 000 зрителей. Изначально встреча боксеров была запланирована на 22 апреля.

25-летний Тим Цзю одержал 15 побед в 15 поединках (11 нокаутов). У 31-летнего Хорна 20 побед (13 нокаутов), два поражения и одна ничья.