Тим Цзю: «Бой с Чарло не продлится всю дистанцию»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что он очень мотивирован в преддверии его боя с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Люди могут сомневаться во мне сколько хотят, — приводит слова Цзю издание Boxing Scene. — Когда мы выйдем в ринг, все будет зависеть только от нас. Я иду на охоту с копьем. Копья — это мои две руки. Я мотивирован. Мне не нужно, чтобы кто-то стоял напротив и говорил: «Ты можешь победить его». Я знаю, на что способен. Чарло — отличный боец, который добился много, став чемпионом. Но я — боец нового поколения.

Чарло называет себя львом, но я являюсь охотником на львов. Бой обещает быть жарким. У каждого есть слабые стороны, и главное — найти их у соперника. Подготовка к бою и психологическое состояние станут ключевыми в этом противостоянии. План на бой должен быть идеальным. Не думаю, что бой продлится всю дистанцию».

Цзю и Чарло подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе 28 января 2023 года.

27-летний Цзю в прошлом бою одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента. Бой прошел 26 марта в Миннеаполисе, США.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 15 мая в Карсоне, США.