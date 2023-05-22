Теренс Кроуфорд назвал бойца, который побьет Хейни: «Этот парнишка особенный»

Чемпион WBO в полусреднем весе и один из лучших бойцов pound-for-pound Теренс Кроуфорд (39-0) уверен, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) победит абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (29-0).

«Побьет ли «Танк» [Джервонта Дэвис] Хейни? Я всегда говорил, что Девин побьет «Танка», но увидев, что Ломаченко доносит по Хейни удары с левой, Хейни будет довольно тяжело, если он пропустит такой удар от «Танка» — сказал Кроуфорд FightHype. — Но стоит заметить, что стили делают бои. Что на счет Шакура [Стивенсона]? Никто не победит Шакура. Я заявляю, что Шакур побьет их всех. Кто бы против него не вышел, он побьет его. Это не имеет значения. Шакур лучше всех их. Запомните мои слова. Шакур... этот парнишка особенный. Он единственный в своем роде. Он адаптируется к каждому боксеру, и если ты дерешься с ним, то тебе предстоит долгая ночь. Шакур хорош везде, как в защите, так и в нападении».

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.