Теренс Кроуфорд: «Команде Уайлдера следовало выбросить полотенце немного раньше»

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд считает, что команде Деонтея Уайлдера следовало еще раньше остановить его поединок против Тайсона Фьюри. Рефери остановил бой в седьмом раунде.

— Команде Уайлдера следовало выбросить полотенце немного раньше, — цитирует Кроуфорда Boxing Scene. — Со второго раунда Деонтей уже выглядел плохо. У него не работали ноги, в ударах Уайлдера не было никакой мощи. Мне кажется, что он был сам не свой.

Реванш? Не знаю, что может изменить Уайлдер. Я думаю, что ему будет сложно. Тайсон Фьюри дрался так, словно не боится его мощи. Когда Фьюри оказался в нокдауне в первом бою, он поднялся и практически выиграл тот раунд. Я предполагал, что он является сильнейшим супертяжеловесом в мире.

Британец Фьюри победил американца Уайлдера в Лас-Вегасе и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.