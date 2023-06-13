Теофимо Лопес рассказал, при каком условии не будет завершать карьеру

25-летний чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19-1) завил, что не завершит карьеру, если его гонорар на следующий бой будет составлять 100 миллионов долларов.

«Единственный способ вернуть Теофимо — девятизначный контракт. Я заработал для ESPN более 100 миллионов долларов, а мне платят один миллион долларов. Бойцы, которые не сделали и четверти того, чего добился я, получают 15 миллионов долларов», — сказал Лопес на The PorterWay Podcast.

Лопес победил Джоша Тейлора (19-1) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.