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Сегодня, 09:07

Теофимо Лопес рассказал, при каком условии не будет завершать карьеру

Давид Хачатрян
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25-летний чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19-1) завил, что не завершит карьеру, если его гонорар на следующий бой будет составлять 100 миллионов долларов.

«Единственный способ вернуть Теофимо — девятизначный контракт. Я заработал для ESPN более 100 миллионов долларов, а мне платят один миллион долларов. Бойцы, которые не сделали и четверти того, чего добился я, получают 15 миллионов долларов», — сказал Лопес на The PorterWay Podcast.

Лопес победил Джоша Тейлора (19-1) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 117-111) и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Бокс
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