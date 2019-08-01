Тело Максима Дадашева доставлено в Россию

Тело российского боксера Максима Дадашева было доставлено в Россию, информирует RT со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России. Дальше его переправят на малую родину спортсмена - в Санкт-Петербург. Прибытие в Северную столицу ожидается в 20.00 мск.

Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля боксер скончался.

Ранее сообщалось, что прощание с Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.