Тело Дадашева доставят в Москву к полудню

Тело российского боксера Максима Дадашева будет доставлено в Москву сегодня к полудню. Об этом сообщает посольство России в США.

- Оказали необходимое консульское содействие родственникам трагически погибшего в США российского боксера Максима Дадашева в репатриации его тела на Родину, - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. - Прибытие самолета в Москву ожидается к полудню 1 августа. Выражаем семье и близким Максима наши глубочайшие соболезнования.

28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом 20 июля. Через три дня он скончался.

Дадашев выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.