Телеведущая Дана Борисова рассказал свое отношение к «Бойцовскому клубу РЕН ТВ»

Известная телеведущая Дана Борисова заявила, что турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходят на высоком уровне.

По словам телеведущей, в последнее время стали популярны «бои фриков» с дешевыми драками, которые сопровождаются оскорблениями и матами. Однако на боях РЕН ТВ выступают достойные спортсмены.

«Здесь я увидела совершенно другой уровень, без каких-то дешевых драк, без оскорблений, без матов, очень даже достойные спортсмены», — сказала Борисова.

Борисова изъявила желание приехать на турнир в Омске, чтобы поболеть за Павла Шульского.

«Нравится то, что он казак, нравится... Мне интересно посмотреть именно на этот бой», — сказала Дана.

Напомним, что суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Зрители в прямом эфире увидят несколько поединков.