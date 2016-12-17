Тедди Синглтон: "Стиверн дрался бы с Поветкиным под эгидой WBC, но они не санкционируют бой"

Представитель промоутерской компании Дона Кинга Тедди Синглтон выразил сожаление по поводу отмены боя за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. Поединок был отменен из-за обнаружения в допинг-пробе Поветкина запрещенного вещества остерина.

– Такие вещи случаются, мы надеемся, что выяснят, почему его допинг-тест показал такой результат, но знаете, такое в боксе бывает. Суд? Пока не знаю, что мы будем делать, – цитирует "Р-Спорт" Синглтона. – Надеюсь, что Поветкин сможет пережить эту ситуацию вместе с его командой и промоутером и вернется в бокс. Стиверн немедленно должен провести бой с (Деонтеем) Уайлдером, мы хотим этого боя. Как только мы вернемся в США, мы начнем вести переговоры.

Почему не стали проводить бой с Поветкиным? Мы хотели драться под эгидой WBC, но они не санкционируют бой из-за допинга, поэтому мы не хотим драться. Мы не жалеем, что приехали, к нам отлично отнеслись, Россия – замечательная страна, люди здесь замечательные, везде нас очень хорошо встречали. Единственное, о чем мы жалеем, так это об отмене боя.