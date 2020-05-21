«Я увидел бедность, она была на дорогах, на лицах людей». Бывший тренер Поветкина о первом визите в Россию

Американский тренер Тедди Атлас, работавший с Александром Поветкиным в 2008-2011 годах, рассказал о своем приезде в Россию. Под руководством Атласа Поветкин стал чемпионом мира по версии WBA Regular в 2011 году, победив Руслана Чагаева единогласным решением судей.

— Первые мысли как сошел с самолета: хочу домой, — сказал Атлас в подкасте на своем YouTube-канале. — Но когда я там побыл немного, все было хорошо, ко мне отнеслись прекрасно. Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов. Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел ее на дорогах, видел ее на лицах людей. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что я нахожусь в компании людей, у которых есть деньги и власть в провинции. Там были ребята, которые контролировали эти места, менеджер Поветкина был одним из таких ребят.

Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что после развала СССР такие городки погрузились в хаос. На какое-то время там наступили, как у нас, говорят, «рычащие 20-е». У них это называется лихие 90-е. Там, как и в свое время в Штатах, были люди, которые контролировали конкретные участки. Там были богатые и бедные, не было золотой середины. Там были бедные люди, которые пытались что-то продать, овощи, воду, что угодно. Было очень холодно и довольно депрессивно. И были богатые участки, где жили те, кто управлял всеми процессами. У них все было хорошо, но только у них.

«Видел бедность на лицах людей». Тедди Атлас раскрыл подробности работы с Поветкиным