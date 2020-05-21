Тедди Атлас: «В 2009-м я отказался выводить Поветкина на Кличко»

Американский тренер Тедди Атлас, работавший с Александром Поветкиным в 2008-2011 годах, рассказал о том, как не дал состояться бою россиянина с Владимиром Кличко в 2009-м году. Под руководством Атласа Поветкин стал чемпионом мира по версии WBA Regular в 2011 году, победив Руслана Чагаева единогласным решением судей.

— Тот бой еще до меня должен был состояться, но Поветкин получил травму лодыжки, — сказал Атлас в подкасте на своем YouTube-канале. — И затем разговоры об этом бое пошли заново. У меня было твердое убеждение, что нам бой с Кличко не нужен, даже если мне хорошо заплатят. Я хотел Александра научить, сделать его лучше, в этом заключалась моя работа, делать его сильнее как боксера. Он меня для этого нанял. А у Зауэрланда были свои идеи, он — промоутер, он зарабатывает деньги, и он хотел боя Кличко — Поветкин. Его и Хрюнов хотел. А я не хотел. Я знал, что Поветкин еще не готов. У Кличко было 55 боев, у Саши — 17. Кличко — два метра ростом (198 сантиметров, — прим. «СЭ»), Поветкин — 188 см. Кличко весит 115 кг, Саша — 100-103. Там не было никаких шансов. Тогда он был не готов. Но он — боец, причем русский боец. Надо ли это расшифровывать? Он не может просто взять и сказать: я не хочу такого боя. Но я хотел его защитить. И сказал всем: «Нет, боя не будет».

Я не хотел вести его на убой уже в самом начале нашего пути. Да, я бы получил быстрые 200 тысяч долларов, но нет. Не таким образом. И мы продолжили тренироваться. Потом ему поступил звонок, по-моему, от менеджера Николая, что бой с Кличко состоится, в пятницу будет пресс-конференция, ты должен быть. Садись в самолет и лети. Тедди, если не хочет, может не лететь. Но Александр сказал: я сделаю так, как Тедди мне скажет. И так я стал объектом ненависти в Чехове и частично в Германии. Шутка. На самом деле я не хотел решать ничего за Сашу, но я его тренер. И я не мог сказать его менеджерам, что он готов к бою, к которому он на самом деле не готов. Иногда тренер должен говорить честные и не самые приятные вещи. И я решил сам поговорить с его менеджерами. Мне важно было донести до них, что сейчас проводить бой не нужно, но и сказать Поветкину об этом надо было аккуратно. Не нанося удара по его самолюбию и гордости. Для бойца это важнейшая вещь. Они меня поняли. И я нашел вот такие слова для Саши: «Слушай, насчет боя с Кличко, как думаешь, лучше сделать его сейчас или еще немного к нему подготовимся?» Он ответил: «Еще немного потренируемся». Вот и все. Кличко нашел другого соперника.

«Видел бедность на лицах людей». Тедди Атлас раскрыл подробности работы с Поветкиным