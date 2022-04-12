Тедди Атлас считает, что у Бивола есть хорошие шансы на победу над Саулем Альваресом

Американский тренер и телекомментатор Тедди Атлас считает, что у чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) есть хорошие шансы на победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«Думаю, что это первый бой Канело со времен его противостояния с Головкиным, в котором у его оппонента есть реальные шансы на победу, — сказал Атлас в своем подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas. — Канело начал с первого среднего и поднялся до полутяжелого.

Я не думаю, что он покинет полутяжелый вес, потому что он огромный. Не знаю, как так вышло. Возможно, Канело переел бургеров из мексиканской закусочной. Может быть, он просто тренируется с отягощениями. Как бы то ни было, он не самый маленький парень. Не надо говорить, что Канело поднялся в полутяжелый вес и победил полутяжа. Нет, он реально крупнее и мощнее, чем полутяжи".

Канело подерется с Биволом 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.